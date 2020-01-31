روسيا ترد على تهديدات أردوغان بالتدخل العسكري في سوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب.تأتى تصريحات بيسكوف، عقب تهديدات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لن تتردد في استخدام القوة العسكرية في سوريا.وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام مسئولين في حزب العدالة والتنمية، "لن نقف متفرجين أمام ما يحدث في سوريا".وأشار إلى أن أي تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور في تركيا، لافتًا إلى أن اتفاقية أضنة تمنحه الحق في الدفاع عن الحدود شمال سوريا.