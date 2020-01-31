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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 متهمين بـ7 قطع سلاح ناري بأسيوط

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاعي "الأمن العام والأمن المركزى"، بحملة أمنية استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج عن القانون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

وأسفرت الجهود، عن ضبط 5 أشخاص، وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

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