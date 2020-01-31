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سياسي

«الوطنية للقضاء على الختان»: مصر تقف بحزم للتصدي للعادة المجرمة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:09 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر رفضها القاطع والتام لأي مبررات لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وتؤكد دعمها للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة ضحية الختان بمحافظة أسيوط، والذي ندينه بشدة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.

وقد بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لمواجهة والتصدي بكل قوة وحزم للجريمة المجتمعية "ختان الإناث" التى تتم في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود متواصلة، فقد قامت الدولة المصرية في مايو 2019 بتشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهى أول لجنة وطنية تهدف الى القضاء على ختان الإناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.

ويأتي هدف اللجنة متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠، استراتيجية الطفولة والأمومة وإنهاء العنف ضد الأطفال ٢٠١٨ - ٢٠٣٠، حيث تختص بعرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب تبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة واقتراح الحلول لها، ومراجعة الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية والأطر التشريعية الوطنية والإقليمية الدولية، بالإضافة إلى دور اللجنة في التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في مجال حقوق الأطفال لبدء العمل الجاد لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية التى كلفت الدولة والمجتمع ونساء وفتيات مصر الكثير على مدار عقود، ولتستكمل جهود الرواد الأوائل التي بدأت منذ بدايات القرن الماضي.

وقد أطلقت اللجنة منذ إنشائها الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان" فى محاولة لتعديل العادات والموروثات السلبية الذميمة، من خلال التوعية الدائمة بقضية مناهضة ختان الإناث، وإقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، وكان من بين هذه الانشطة تنظيم قوافل توعوية وتثقيفية وطبية في القرى والنجوع والكفور بجميع المحافظات، الى جانب استقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بإجراء ختان الإناث على خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى تقديم رسائل الحملة من خلال الحملة الإعلانية التوعوية التى تم إطلاقها على المحطات الإذاعية المختلفة ومن بينها إذاعة القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى التوعية بالحملة وأهدافها ورسائلها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

كما تضمنت فعاليات حملة "احميها من الختان" تنظيم حملة لطرق الأبواب والتى نفذتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 26 محافظة استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن وذلك في عدد 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية،وقد سبق تنفيذ حملة طرق الأبواب برنامج تدريبى وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بجميع المحافظات بالإضافة إلى عدد من الواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات التى سيتم استهدافها.

وتهدف اللجنة القضاء نهائيًا على هذه الجريمة اللاإنسانية، جريمة "ختان الإناث"، وأن نعمل جميعا من أجل أن يخلو كل بيت علي أرضنا الحبيبة من هذا الكابوس الذي يستبيح طفولة صغيراتنا، ويهدد حياتهن، وألا نسمح بأن تمر فتاة بريئة آخرى على أرض مصر بهذه التجربة الأليمة.

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