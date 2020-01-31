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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن الإسماعيلية يعيد شابًا عقب اختطافه

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:08 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالإسماعيلية وإعادته سالمًا إلى أهليته وتمكنت من ضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من سائق- مقيم بدائرة المركز بوجود خلافات مالية بين شقيقه وأحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية وآخر، وحضورهم لمقابلته لحل تلك الخلافات، إلا أنه لم يكن متواجدًا بمسكنه، فطلب منهم إنتظاره لحين عودته، ولدى رفضهم طلب من إبنه طالب، 17 سنة اصطحابهم لأحد المقاهى لحين عودته، فتوجه الأخير صحبتهم بالسيارة خاصتهم، وعدم عودته للمنزل واتهمهم بخطف إبنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "الإسماعيلية والقليوبية" أسفرت جهوده عن قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب شخص "معصوب العينين" لداخل إحدى العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط مالك العقار، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع 5 أشخاص حيث قاموا باختطاف المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين أحد الأشخاص – هارب - ووالد المجنى عليه على إثر ذلك قام بالاتفاق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه واصطحابه عنوة وإخفائه بداخل عقار سكنه، وأمكن تحرير المختطف بمكان إخفائه بإحدى الشقق بذات العقار.

كما أمكن ضبط باقى المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار- مسدس صوت - 3 أقنعة - كمية من الأفيزات البلاستيكية وكذا السيارتان المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال مالك العقار أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الهارب نظير حصول كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه عقب مساومة أهلية المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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