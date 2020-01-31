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سياسي

طلب إحاطة بشأن ارتفاع قيمة الضريبة العقارية لـ120 منزلًا بقنا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:07 م
خالد خلف الله
خالد خلف الله
عائشة حسن
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تقدم النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الضرر الذى وقع على المواطنين نظرًا لارتفاع القيمة التقديرية للضريبة العقارية لـ 120 منزلا يضم أكثر من 1000 مواطن بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

وأوضح خلف الله في طلبه، أن هذه الأسر تقيم في هذه المنازل منذ مائة عام وظروفهم المعيشية صعبة جدًا ويعيشون تحت خط الفقر، والمبانى المقيمين بها مشيدة بالطوب الأخضر ومسقوفة بالأخشاب، وكانوا يقيمون بسداد رسم (واحد جنيه عن المتر)، ولكنهم فوجئوا بمطالبة الحكومة لهم بسداد 12 جنيه عن المتر وتم الحجز عليهم ومقاضاتهم في المحاكم، الأمر الذى يعرضهم للحبس وأصبحوا مهددين.

وطالب النائب الحكومة بمساندة أهالى الصعيد خاصة أنه يوجد حالات فقر كثيرة لا تستطيع مواجهة أية أعباء، وهو ما يتطلب سرعة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بالصعيد ودعمه، حيث أن الصعيد ظل مهمش سنوات طويلة، مشددًا على عدم تحميل المواطنين أية أعباء بقطاع الصعيد.

ولفت إلى أن الصعيد يحتاج إلى خطة شاملة تحتوى على مشروعات تنموية واستثمارية لفتح المجال لخلق فرص عمل أمام شباب الصعيد والحد من معدلات البطالة وفتح مجالات الاستثمار والتنمية.

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