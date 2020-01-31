الإسكندرية للفيلم القصير ينعى الصحفية رحاب بدر

نعى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الصحفية رحاب بدر التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس.وأصدر المهرجان بيانا جاء فيه: "تنعى إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ببالغ الحزن والأسى، الزميلة العزيزة رحاب بدر، التي وافتها المنية مساء اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أحبتها وذويها الصبر والسلوان".يذكر أن أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها مشنوقة داخل شقتها بالمعادي، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة في الواقعة لكشف ملابساتها والكشف عن سبب الوفاة.