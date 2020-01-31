رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شائعة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن من خلال خفض القيمة الفعلية للرصيد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن، مُشيرةً إلى أن أسعار كروت الشحن كما هي دون أي تغيير، أو خفض للقيمة الفعلية للرصيد.وتستقر أسعار كروت الشحن في الأسواق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يحصل العميل على 70% من قيمة كارت الشحن، وذلك على النحو التالي: (كارت فئة 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيهًا، وكارت فئة 10 جنيهات يباع بـ 10 جنيهات ويعطي رصيد بـ 7 جنيهات، وكارت فئة 50 جنيهًا يباع بقيمة 50 جنيهًا، ويتضمن رصيد بـ 35 جنيهًا، أما كارت الفئة 25 جنيهًا يباع بقيمة 25 جنيهًا، ويتضمن رصيد بـ 17.5 جنيه).وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 02).