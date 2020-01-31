رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:09 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ندى حمدي
طباعة
أجرى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة.

وشملت حركة التنقلات، تعيين العميد ممدوح مراد مديرا لإدارة الطرق بالجيزة، قادما من شرطة النجدة بالقطاع، وكذلك تعيين العميد شريف غنيم نائبا للمنطقة الأثرية.

كما وافق اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على تعيين العميد طارق حمزة رئيسا لقطاع مباحث غرب الجيزة، والمقدم تامر فاروق رئيسا لمباحث الآداب.

وشملت حركة التنقلات، تصعيد النقيب أحمد ماهر لمنصب معاون أول مباحث قسم شرطة الصف، نقل النقيب أحمد البطران معاون مباحث قسم أطفيح، والنقيب عماد الخولي معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وكان مدير أمن الجيزة، اعتمد حركة تنقلات بين رؤساء ومعاوني المباحث خلال شهر ديسمبر الماضى، والتي تضمنت تصعيد عدد من الضباط لمنصب رئيس مباحث، كما تضمنت الحركة تغيير مفتش مباحث الهرم ليتولى المنصب العميد أيمن الشرقاوي.

كما تم نقل المقدم إكرامى البطران من رئيس مباحث أبو النمرس إلى رئيس مباحث الحوامدية، والمقدم محمد داود من رئيس مباحث ثان أكتوبر إلى رئيس مباحث أبو النمرس، والمقدم محمد طبلية من رئيس مباحث الصف لرئيس مباحث البدرشين، والمقدم أحمد عكاشة من البدرشين إلى رئيس مباحث أطفيح، خلفا للمقدم أحمد الذي عين رئيسا لمباحث الصف.

كما تم تعيين الرائد ممدوح رئيسا لمباحث الشيخ زايد ثان، ونقل الرائد معتصم رزق من معاون أول أكتوبر إلى رئيس مباحث كرداسة، والمقدم إسلام سمير من كرداسة إلى «رئيس مباحث ثان أكتوبر».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

منذ يومين

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

منذ حوالي 18 ساعة

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

الأكثر قراءة

حادث مروع على الطريق الدائرى فى الاتجاه إلى ميدان الرماية (صور)

التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى