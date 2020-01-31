بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

أجرى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة.وشملت حركة التنقلات، تعيين العميد ممدوح مراد مديرا لإدارة الطرق بالجيزة، قادما من شرطة النجدة بالقطاع، وكذلك تعيين العميد شريف غنيم نائبا للمنطقة الأثرية.كما وافق اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على تعيين العميد طارق حمزة رئيسا لقطاع مباحث غرب الجيزة، والمقدم تامر فاروق رئيسا لمباحث الآداب.وشملت حركة التنقلات، تصعيد النقيب أحمد ماهر لمنصب معاون أول مباحث قسم شرطة الصف، نقل النقيب أحمد البطران معاون مباحث قسم أطفيح، والنقيب عماد الخولي معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد.وكان مدير أمن الجيزة، اعتمد حركة تنقلات بين رؤساء ومعاوني المباحث خلال شهر ديسمبر الماضى، والتي تضمنت تصعيد عدد من الضباط لمنصب رئيس مباحث، كما تضمنت الحركة تغيير مفتش مباحث الهرم ليتولى المنصب العميد أيمن الشرقاوي.كما تم نقل المقدم إكرامى البطران من رئيس مباحث أبو النمرس إلى رئيس مباحث الحوامدية، والمقدم محمد داود من رئيس مباحث ثان أكتوبر إلى رئيس مباحث أبو النمرس، والمقدم محمد طبلية من رئيس مباحث الصف لرئيس مباحث البدرشين، والمقدم أحمد عكاشة من البدرشين إلى رئيس مباحث أطفيح، خلفا للمقدم أحمد الذي عين رئيسا لمباحث الصف.كما تم تعيين الرائد ممدوح رئيسا لمباحث الشيخ زايد ثان، ونقل الرائد معتصم رزق من معاون أول أكتوبر إلى رئيس مباحث كرداسة، والمقدم إسلام سمير من كرداسة إلى «رئيس مباحث ثان أكتوبر».