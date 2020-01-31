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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تحذر مواطنيها من السفر للصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه محمد
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حذرت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا.

وذلك بعد، أن أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا متوفيًا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب موقع «ديلي ميل»، في بيان لها اليوم الجمعة إنه «بحلول نهاية يوم 30 يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد».

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج، حيث تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

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