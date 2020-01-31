ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 213

كشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الجمعة، عن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، مشيرة إلى أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.وأفادت اللجنة في بيان لها، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية أمس الخميس.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة أن فيروس كورونا بات يشكل حال طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن "قلقنا الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة كما لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين.كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الان.