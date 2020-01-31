«الصحة» تطلق قافلة طبية بالشرقية اليوم ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية مجانية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والتى تعد آخر القوافل الطبية التى أطلقتها الوزارة خلال الشهر الجارى بالقرى الأكثر احتياجا.وأوضحت أنه سيتم إطلاق قافلة الطبية بمنطقة قصاصين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية، لافتة إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة "أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، عظام وجراحة، رمد، أسنان"، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية أخرى مثل "الأشعة، التحاليل الطبية" وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.