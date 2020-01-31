اختتام فعاليات الإسكندرية للفيلم القصير.. الليلة

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة السادسة، بدار أوبرا الإسكندرية، اليوم الجمعة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وخالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما، وعدد من قيادات المحافظة.مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول، ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم الإبداعية.