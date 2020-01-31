عون يبحث مع خوري آلية عمل الأمانة العامة للمجلس اللبناني السوري

استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، صباح اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري الدكتور نصري خوري.وبحث الطرفان آلية عمل الأمانة العامة، لا سيما لجهة الإجراءات المعتمدة لتسهيل انسياب الإنتاج اللبناني عبر الحدود اللبنانية السورية، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.كما التقى الرئيس عون وزيرة المهجرين اللبنانية غادة شريم، وعرض معها ملف المهجرين والخطة الموضوعة لإقفاله، ودفع ما تبقى من مستحقات من خلال صندوق المهجرين.من جانب آخر، جدد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، تصريحاته حول ظهور أى حالات مصابة بفيروس كورونا فى لبنان، مشددا على أنه لا يوجد أى حالة مصابة فى الأراضى اللبنانية، أو فى أبناء الجالية اللبنانية فى الصين.