أشرف عامر: 16 ألف طفل بلا مأوى معرضون للخطر (فيديو)

قال أشرف عامر، مسئول الوحدات المتنقلة بحملة أطفال بلا مأوي، إن الحملة تتم برعاية وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن هناك 16 ألف طفل بلا مأوى معرضون للخطر.وأضاف أشرف عامر، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة قامت بعمل رصد على مستوى الجمهورية لرصد عدد الأطفال التى تعيش فى الشوارع، لافتًا إلى أنه تم اختيار 10 محافظات الأكثر تضررًا وتم العمل عليها.وأوضح مسئول الوحدات المتنقلة بحملة أطفال بلا مأوي، أن مهمة تلك الوحدات بالحملة تبدأ بإقناع الطفل بالذهاب معهم لدار الرعاية، منوهًا بأن الحملة تعمل في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا وأسيوط.