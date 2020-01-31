«شعث» يؤكد جدية الرئيس الفلسطيني زيارة غزة قريبًا

أكد نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدية "أبو مازن" لزيارة قطاع غزة قريبًا.وأشار شعث إلى أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيصل قطاع غزة، كخطوة أولى لإنهاء ملف الانقسام، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.وأوضح شعث أنه زيارة عباس تحتاج إلى ترتيبات ولقاءات فصائلية، متابعا" أظن أن الزيارة ستنجح".وتابع شعث، "الوقت لا يحتمل استمرار الإنقسام، وأن كافة الفصائل تريد تحقيق الوحدة، مشددًا على أن إنهاء الانقسام بات ضروريا.وتشهد الساحة الفلسطينية حالة انقسام منذ 2007، عقب فرض حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، ومنذ تلك الفترة وتسعى الأطراف الدولية والإقليمية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينى.