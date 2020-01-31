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مصر

وزير الزراعة يفتتح وحدة لمكافحة العفن في البطاطس

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:25 ص
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
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افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة المساحات الشاسعة المزروعة بالمحصول.

ورافق الوزير، خلال الافتتاح، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وتفقد المعامل والأقسام والوحدات التابعة للمشروع، للتعرف على آلية العمل بها.

واستعرضت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، آليات عمل الوحدة الجديدة، والتي تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، لافتة إلى أن الهدف من إنشائها يأتي نظرا لزيادة المساحات المزروعة بمحصول البطاطس في المناطق الخالية من العفن البني سنويا إضافة إلى بُعد المسافات بين المزارع واختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تطبق في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، وانخفاض مستوى الماء بالأراضي، ومتابعة صحة النباتات كذلك يمكن استخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضي المستصلحة والمزروعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت أنه تم تطبيق هذه التقنية في أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار، وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دوري ومنتظم، لافتة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.

وأكدت بلابل، أن ذلك سيؤثر بشكل كبير ومباشر في مساعدة المستثمرين في النهوض بجودة المحصول وارتفاع معدلات التصدير والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل نمو وصحة الزراعات على مستوي الجمهورية.

ويساهم مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس منذ إنشائه في إنتاج وإعداد وتصدير بطاطس خالية من المرض، فضلا عن تقديم الخدمات الفنية الضرورية لمنتجي ومصدري محصول البطاطس، ومساعدة منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، لضمان منتج مصري عالي الجودة وخالي من الأمراض، مما يسهل حركة تجارة آمنة لمحصول البطاطس.

ويعتبر المشروع بما يشمله من معامل مجهزة هو المشروع الوحيد على مستوى العالم العربي، والذي يعمل على تأسيس وصيانة المناطق الخالية من المرض، وفحص كميات تقاوي البطاطس المستوردة للتأكد من خلوها من مرضى العفن البنى والحلقي، كذلك فحص كميات بطاطس التصنيع المستوردة، والإشراف على مراحل إنتاج البطاطس بالمناطق الخالية في العروتين الصيفية والشتوية بداية من الزراعة حتى الحصاد.

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