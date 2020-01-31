التنمية المحلية: المنيا أكثر المحافظات المستفيدة من «مشروعك»

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة منذ بداية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وحتى الآن وبلغ عددها 16 ألفا و543 مشروعا، وفرت أكثر من 89 ألف فرصة عمل بقروض 1،5 مليار جنيه.وأوضح أن محافظة البحيرة وفرت 14 ألفا، و605 مشروعا، ووفرت 64 ألف فرصة عمل بقروض 988 مليون جنيه، ومحافظة سوهاج 14 ألفا، وفرت 72 ألفا و245 فرصة عمل بقروض بلغت 1،4 مليار جنيه.وأشار خلال استعراضه لتقرير حول نتائج ما حققه المشروع، إلى أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفًا و736 مشروعا وفرت 57 ألف مشروع، بقروض 1،2 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 آلاف و668 مشروعا وفرت 74 ألف فرصة عمل بقروض 1،4 مليار جنيه.وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تطوير مقرات مشروعك، وربط المقرات بوحدات الخدمات المتكاملة التابعة للجهاز لتقديم نفس الخدمات بنفس مستوى الجودة وتطبيق نموذج تجريبي بأحد مقرات مشروعك بمحافظة القليوبية، تمهيدا لتعميمها بباقي المقرات.ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع بعض المؤسسات الأهلية، والجامعات لزيادة توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة كنوع من أنواع تأهيل الشباب لاقتحام سوق المشروعات، وتحفيزهم ليصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات في المستقبل القريب.