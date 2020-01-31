مئات العراقيين ينضمون إلى ساحات التظاهر

أفاد شهود عيان بأن المئات من العراقيين انضموا إلى ساحات التظاهر والاعتصامات اليوم الجمعة، لدعم مطالب المتظاهرين والمعتصمين في حسم تسمية رئيس وزراء جديد في إطار المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح وستنتهي اليوم بعد احتجاجات دامت أربعة أشهر متواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية.وذكر شهود العيان، في وسائل إعلام محلية - أن المئات من المتظاهرين انضموا إلى ساحات التظاهر في التحرير والخلاني ببغداد ومحافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجفوبابل وواسط حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات وأهازيج شعبية تؤكد عزم ساحات التظاهر بالمضي نحو الثبات على المطالب وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن تدخل الأحزاب.و أوضحوا أن جماهير ساحات التظاهر ستبقى متمسكة بالقبول بمرشح مستقل غير منتمي لأحزاب السلطة وأن جميع الأسماء المطروحة حاليا تم رفضها لأنها لاتمثل تطلعات ساحات التظاهر ولا الدماء التي أريقت منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر الماضي.وبحسب الشهود، فإن عددا من الجسور لازالت مغلقة منذ ساعات الصباح الأولى في ظل انتشار أمني واسع في الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر فيما قام متظاهرون بإغلاق مداخل ساحات التظاهر ونشر مجاميع لتفتيش الوافدين لتأمين الحماية لساحات التظاهر.