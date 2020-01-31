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سياسي

برلماني: انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز حقيقي للحكومة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:14 ص
مصطفى الكمار
مصطفى الكمار
عائشة حسن
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قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن شبين القناطر، إن انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية لأدنى مستوى لها دليل على الجهد المبذول في هذا القطاع، مضيفًا أن وصول المديونيات إلى 900 مليون دولار بعدما سجلت ما يزيد عن 6 مليار دولار إنجاز حقيقي للحكومة والقيادة السياسية.

وأضاف الكمار في بيان له، أن الالتزام بتسديد هذه المديونيات وإنهائها يساعد على جذب الاستثمارات بشكل أكبر في قطاع البترول، مشددا على أن وجود مديونيات ضخمة كان عاملًا أساسيًا في تخوف المستثمرين في الدخول لهذا القطاع وانخفاض هذه المديونيات لهذا المستوى يعيد ثقة المستثمرين بشكل كبير.

يذكر أن مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، انخفضت لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، وتم سداد 5.4 مليار دولار تقريبًا من تلك المستحقات، من أصل 6.3 مليار دولار خلال 7 سنوات، وأعلن مجلس الوزراء أنه من المخطط سداد 900 مليون دولار حجم مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.

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