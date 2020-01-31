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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: إلغاء 25% من حجوزات رحلات الصين في 10 أيام

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:13 ص
الخطوط الجوية اليابانية
الخطوط الجوية اليابانية
وكالات
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قال مسؤول تنفيذي، اليوم الجمعة، إن الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، سجلت إلغاء 25% من حجوزات رحلات الطيران إلى الصين في الأيام العشرة الماضية، في ظل تنامي المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا.

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البرلمان اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت أن ترفع مستوى التحذير من الأمراض المعدية في الصين إلى المستوى الثاني، باستثناء إقليم هوبي، وستدعو المواطنين لتجنب أي رحلات غير ضرورية إلى هناك.

وطلبت الحكومة بالفعل من مواطنيها عدم القيام بأي رحلات إقليم هوبي بوسط الصين، ومدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، هي عاصمة الإقليم.

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