وسيم السيسي: من يقرأ ويفكر لا يُهزم

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن المعرفة أساس تقدم الشعوب والدول، مؤكدًا أن المعرفة قوة وهي السبب وراء تقدم الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن من يقرأ ولديه فكر لا يُهزم لأن القراءة معرفة والمعرفة قوة.وأضاف وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك فرق بين المعرفة والحكمة، فالأولى هي وحدات بناء، ولكن الثانية تتمثل في كيفية بناء أو صنع بناء جميل من هذه الوحدات.ونوه الباحث في علم المصريات، بأن الحكمة ضرورية لأن المعرفة لوحدها فقط من الممكن أن تكون مدمرة، موضحًا أنه ليس هناك جانب من جوانب المعرفة إلا ويجب أن يكون بجواره جانب أخلاقي.