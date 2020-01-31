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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصور متكامل للكيانات الإدارية في المحافظات لتنمية المشروعات

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:11 ص
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
أحمد أبوالمحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم الاستمرار في تدريب موظفي "مشروعك" مع التنوع في التدريب من حيث التخصص والمهارات، طبقًا لاحتياج كل مشروع على حده، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وبعض الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والدعم الكامل من الوزارة للجان التسيير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لتتولي حل المشاكل الإدارية ومتابعة التنفيذ وإنجازات المشروع وخطط التطوير المستقبلية.

وأضاف خلال استعراضه تقرير قياس الأداء الخاص بمشروعك خلال عامين، أنه سيتم وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات، موضحًا أن "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه في 2015 وحتي الآن في توفير 720 ألفا و200 فرصة عمل من خلال تنفيذ 136 ألفًا و650 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 12،7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر بالتوازي لدفع عجلة الاقتصاد للأمام.

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