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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وفد اقتصادي كوري رفيع المستوى يزور القاهرة مارس المقبل

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:11 ص
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة
دعاء ابو العزم
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يزور القاهرة خلال شهر مارس المقبل، وفد اقتصادي كورى رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من المسئولين ورجال الأعمال؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تتضمن الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الدعم الفنى للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع يون يوتشول سيفير كوريا الجنوبية بالقاهرة للترتيب للزيارة، وكذا الإعداد لزيارة وزيرة التجارة الكورية للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة: إن هناك فرصًا استثمارية متميزة بالسوق المصرى أمام دوائر الأعمال الكورية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من السوق الكورية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول جنوب قارة آسيا وكذا استخدام السوق المصرى كبوابة لدخول الصادرات الكورية لأسواق دول القارة الإفريقية.

ولفتت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة في مجال نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية، وتبادل الخبرات المصرية والكورية فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على حل كافة المشكلات والعوائق، التي قد تواجه الاستثمارات الكورية بالسوق المصرية بهدف الحفاظ على ثقة دوائر الأعمال الكورية فى السوق المصرية باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد يون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والصناعي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وكوريا إلى مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والكوري على حد سواء.

وأشار يوتشون إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة خاصة أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات كبيرة فى هذا الصدد.

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