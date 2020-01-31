وزير التنمية المحلية: «مشروعك» نفذ 55 ألف و250 مشروع في عامين

استعرض وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خلال التقرير الذي تلقاه من القائمين على المشروع القومي للتنمية المجتمعة والبشرية والمحلية "مشروعك"، خلال عامي 2018 و2019، إجمالي ما نفذه المشروع خلال عامين، لافتًا إلى أنه، نجح في تنفيذ 55 ألف و250 مشروع في جميع المحافظات، بقروض 8.20 مليار جنيه، وفرت 423 ألف فرصة عمل.ووجه شعراوي، القائمين على المشروع، التركيز خلال المرحلة القادمة على مستوى جودة المشروعات والخدمات لإنشاء مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية ومنتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع مع تقديم خدمات الدعم الفني والتدريبي والتسويقي بجانب الخدمات المالية وتقديم مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، والتي يوجد احتياج حقيقي لها في المجتمع بالإضافة تسويق منتجات المشروعات بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية وتحقيق تنمية مستقرة.