إزالة أكشاك مخالفة وتحرير 13 مخالفة بيئية في بورسعيد (صور)

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، لإزالة الإشغالات والتأكد من توافر الاشتراطات البيئة بالمحال التجارية والمطاعم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وقال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن قيام إدارة الإشغالات بالحي برفع وإزالة إشغالات عربات اليد والأكشاك غير المرخصة بعدد من المناطق والشوارع، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد أصحاب المخالفات.وأضاف رئيس الحي، أن إدارة الشئون البيئية واصلت حملاتها المفاجئة لرصد المخالفات البيئية بالمحال التجارية والمخابز والمقاهي والمطاعم والورش والمنشآت الصناعية؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية بها.وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن رصد وتحرير 13 مخالفة بيئية متنوعة لعدد من محال المخابز والمقاهي ومحال بيع الخردة وتصنيع الرخام ومعامل تصنيع الطرشي والحلويات، وذلك لوجود مخالفات بيئية في النظافة العامة، والصحة، والتلوث البيئي والإشغالات.