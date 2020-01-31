النفط يقفز مع إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب «كورونا»

قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة، في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين.وتراجعت أسعار النفط 4% تقريبا حتى أمس الخميس هذا الأسبوع، لتبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر، قبل أن تتعافى اليوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.وأوضحت مارغريت ياغ محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس"، أن "قرار منظمة الصحة العالمية الذي يعارض فرض قيود على السفر والتجارة ضد الصين عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية".وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 2.5% في الجلسة السابقة، وما زال برنت منخفضا 2% في الأسبوع.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل.وتراجع عقد الخام 2.2 بالمئة أمس الخميس، وانخفض 1.8%حاليا في الأسبوع.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.