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محافظات

80% إشغال بفنادق البحر الأحمر.. و«كورونا» يفقدها 7%

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:46 ص
البحر الأحمر
البحر الأحمر
كتب- علي عواد
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تشهد المنشآت السياحية بمدن محافظة البحرالأحمر، حالة من الانتعاشة في السياحة الوافدة من الجنسيات المختلفة، إذ وصلت نسب الحجز والأشغال بالمنتجعات السياحية بمدن الغردقة ومرسى علم إلى 85%، بالرغم من توقف رحلات السياحة الصينية، والتي كانت تمثل نسبة تصل إلى 7%؜ من السياحة الوافدة إلى البحرالأحمر.

ويقول بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحين، إن القطاع السياحي يشهد حالة من الانتعاشة المحلوظة في جميع مدن محافظة البحرالأحمر، لافتًا إلى أن هناك جنسيات سجلت أعلى نسب الوصول وعلى رأسها الإنجليز والألمان والبلجيك، وأن هناك برامج جديدة للفنادق السياحية ساهمت في رفع نسب الإشغال إلى مستوى جيد، بعد جهود مثمرة تقوم بها الدولة المصرية في دعم القطاع السياحي على مختلف الأصعدة.

وأضاف أبوطالب لـ"الدستور"، أن تراجع نسب الأشغال وإلغاء بعض الحجوزات من السياح الوافدين من شرق آسيا والصين جاء على خلفية وقف رحلات الطيران الصينية التي أصدرتها الحكومة الصينية خوفًا من تفشي فيرس "كورونا"، مؤكدًا أن السياحة الصينية تمثل نسبة مايقرب من 10% من السياحة الوافدة إلى مصر بشكلٍ عام.

من ناحيته، أكد الخبير السياحي عصام علي، أن السياح الألمان سجلوا نسبا ضمن الأكثر وصولًا إلى البحرالأحمر يليهم الإنجليز والبلجيك والإيطاليين الأكثر تواجدًا بمدينة مرسى علم حاليًا، مشيرًا إلى أن وقف رحلات السياحة الصينية أثر بالسلب على القطاع السياحي المصري، خاصة أن فترة التوقف هذه جاءت خلال احتفالات أعياد رأس السنة الصينية، والتي تستمر حتى منتصف فبراير المقبل.

وتابع الخبير السياحي، أن نشاط الدولة المصرية خارجيًا متمثلًا في وزارة السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص ساهم في رفع نسب الأشغال، عقب فتح أسواق جديدة أمام القطاع السياحي الذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الوطني.

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