16 قتيلًا من الحوثيين في صنعاء اليمنية

أعلن الجيش اليمني، عن قتل 16 عنصرا من الحوثيين، في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية"، اليوم الجمعة، إن الجيش اليمني استدرج مجموعة من الحوثيين إلى كمين محكم في جبهة صلب؛ ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا منهم، بينهم قائد المجاميع المدعو أبوالزهراء، فيما تم أسر 7 آخرين.وأضاف، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للحوثيين في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طاقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع في جبهة العقبة كانت تحت سيطرة الحوثيين جنوب مديرية خب والشعف، كما تمكنت من قتل عدد من عناصرها، وإصابة آخرين في جبهة الساقية بمديرية المصلوب بالمحافظة نفسها.