اليابان تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى الصين

حثت اليابان، اليوم الجمعة، مواطنيها على عدم السفر «غير الضروري» إلى الصين، مما رفع نصائح السفر للبلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية دعا رئيس الوزراء شينزو آبي المواطنين اليابانيين إلى «تجنب السفر غير الضروري» إلى الصين، وذلك بعد أن نصحت الحكومة اليابانية بالفعل بعدم السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.كما قررت اليابان منع الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد من دخول البلاد.وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 9692 شخصًا في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.ويعتقد مسئولو الصحة أن الفيروس بدأ في الأساس في سوق ووهان، حيث يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.