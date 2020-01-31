اليوم.. مناقشة كتاب «مصريات عربية.. حكايات وملامح» بالمعرض

تستقبل قاعة كاتب وكتاب٬ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الرابعة من مساء اليوم ندوة لمناقشة كتاب «مصريات عربية: حكايات وملامح من تراث مصر العربية» والصادر عن دار نهضة مصر للنشر٬ للدكتورة رضوى زكي. هذا ويناقش الكتاب كل من: سامح الزهار ومصطفى شريف وأيمن عثمان.يُذكر أن هذا هو الكتاب الرابع للباحثة، حيث صدر لها من قبل: إحياء علوم الإسكندرية.. من اليونانية إلى العربية والذي تم ترشيحه في القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد لعام 2018 فرع المؤلف الشاب. إرث الحجر.. سيرة الآثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية، والعناصر المعمارية الفرعونية المستخدمة في آثار القاهرة الإسلامي»، كما أسهمت في ترجمة ودراسة وتحرير عدد من الدراسات الأكاديمية أبرزها موسوعة المزارات الإسلامية والآثار العربية في القاهرة المعزية، ثمانية أجزاء "مكتبة الإسكندرية، 2018.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام المعرض بدورته الـ51، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير»، و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- والحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.