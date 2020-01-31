صفاء النجار توقع مجموعتها «الدرويشة» بمعرض الكتاب.. اليوم

تنظم مؤسسة بتانة الثقافية للنشر خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحها الكائن بقاعة «1 - بسراي B29»، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة، حفل توقيع وإطلاق الجموعة القصصية «الدرويشة» والصادرة حديثا عن الدار للكاتبة صفاء النجار.يعقبها في الخامسة مساءً حفل إطلاق وتوقيع رواية «عين القط» للكاتب حسن عبد الموجود.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام المعرض بدورته الـ51، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير»، و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- والحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.