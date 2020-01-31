حرائق الغابات تهدد العاصمة الأسترالية والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أعلن مسؤولون في أستراليا حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها، اليوم الجمعة، تحسبا لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال أندرو بار رئيس حكومة مقاطعة العاصمة، إن قرار إعلان أول حالة طوارئ منذ حرائق الغابات الفتاكة في عام 2003 يشير إلى خطر محتمل خلال اليومين المقبلين.وقال مسؤولون إن حريقا يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبيرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومترا مربعا.وستمتد حالة الطوارئ المعلنة الجمعة 72 ساعة وتعطي السلطات صلاحيات أكبر لإصدار أوامر إجلاء وإغلاق طرق والسيطرة على ممتلكات خاصة.ومن المتوقع أيضا أن تجتاح موجات حارة ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز يومي السبت والأحد حيث لا تزال النيران مستعرة في 80 موقعا تقريبا.وتكافح أستراليا حرائق غابات عبر سواحلها الشرقية أودت بحياة 33 شخصا وأدت أيضا إلى نفوق ما يقدر بنحو مليار حيوان منذ سبتمبر.