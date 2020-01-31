الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلاً على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11: 19شبين الكوم 10: 19طنطا 10: 18دمنهور 10: 18الإسكندرية 10: 18بلطيم 11 18مطروح 09 19السلوم 09: 17سيوة 06: 16بورسعيد 11: 19دمياط 11: 19الزقازيق 10: 19الإسماعيلية 09: 19السويس 09: 18العريش 09: 19رفح 09: 18رأس سدر 11: 20نخل 05: 19نويبع 14: 21طابا 08: 18كاترين 02: 13الطور 11: 20شرم الشيخ 14: 22الغردقة 13: 23مرسى علم 13: 22الفيوم 09: 20بنى سويف 09: 20المنيا 06: 20أسيوط 06:21سوهاج 07 21قنا 06: 22الأقصر 07: 23أسوان 09: 23أبوسمبل 09: 22الوادي الجديد 03 23شلاتين 12:23أبورماد 13:22حلايب 13:21