الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 11 درجة
الجمعة 31/يناير/2020 - 07:44 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلاً على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11: 19
شبين الكوم 10: 19
طنطا 10: 18
دمنهور 10: 18
الإسكندرية 10: 18
بلطيم 11 18
مطروح 09 19
السلوم 09: 17
سيوة 06: 16
بورسعيد 11: 19
دمياط 11: 19
الزقازيق 10: 19
الإسماعيلية 09: 19
السويس 09: 18
العريش 09: 19
رفح 09: 18
رأس سدر 11: 20
نخل 05: 19
نويبع 14: 21
طابا 08: 18
كاترين 02: 13
الطور 11: 20
شرم الشيخ 14: 22
الغردقة 13: 23
مرسى علم 13: 22
الفيوم 09: 20
بنى سويف 09: 20
المنيا 06: 20
أسيوط 06:21
سوهاج 07 21
قنا 06: 22
الأقصر 07: 23
أسوان 09: 23
أبوسمبل 09: 22
الوادي الجديد 03 23
شلاتين 12:23
أبورماد 13:22
حلايب 13:21
وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11: 19
شبين الكوم 10: 19
طنطا 10: 18
دمنهور 10: 18
الإسكندرية 10: 18
بلطيم 11 18
مطروح 09 19
السلوم 09: 17
سيوة 06: 16
بورسعيد 11: 19
دمياط 11: 19
الزقازيق 10: 19
الإسماعيلية 09: 19
السويس 09: 18
العريش 09: 19
رفح 09: 18
رأس سدر 11: 20
نخل 05: 19
نويبع 14: 21
طابا 08: 18
كاترين 02: 13
الطور 11: 20
شرم الشيخ 14: 22
الغردقة 13: 23
مرسى علم 13: 22
الفيوم 09: 20
بنى سويف 09: 20
المنيا 06: 20
أسيوط 06:21
سوهاج 07 21
قنا 06: 22
الأقصر 07: 23
أسوان 09: 23
أبوسمبل 09: 22
الوادي الجديد 03 23
شلاتين 12:23
أبورماد 13:22
حلايب 13:21