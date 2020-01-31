المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

أصدر المركز الثقافي العربي، حديثًا «مذكرات غير شخصية"٬ للكاتب عبد الله كنون الحسني، ةوالذي شرح على الغلباف الخلفي للكاتب الغرض من مضمونه.ومما جاء على الغلاف: «لم أفكر يومًا في كتابة مذكّرات شخصية عن حياتي لسبب بسيط، وهو أنني لم أعتبر قط أنّ حياتي تستحق التدوين بالتفصيل الذي تستدعيه كتابة المذكّرات، إلّا إذا كنت سأثقل حواشيها بالتوافه التي لا قيمة لها، أو الادّعاءات العريضة التي لا نصيب لها من الحقيقة، كما يفعل بعضهم، وهو الأمر الذي جعلني لا أرغب في قراءة بعضها ممّا يقع في وهلي أنها ربما تكون ذات جدوى مذل المذكّرات السياسية أو العسكرية التي كُتبت عن الحربين العالميتين: (1914 و1939) فأجدني أنصرف عنها لما ألمسه فيها من التزيّد ومخالفة الواقع».وأضاف: «وأمر آخر، هو ما جدَّ في كتابة التراجم ممّا يسمّونه بالتحليل النفسي، وما يتضمنه من التلفيقات والافتراضات التي تصبح أحكامًا هدفها الوحيد تحطيم الشخصية الإنسانية للمترجم لمجرد أنه مرض في صغره مثلًا بمرض معيّن أو أحبّ في شبابه شيئًا ما ثم نُزع منه، وما شابه ذلك ممّا يجيء في كلامه عرضًا أو يتحدث به عنه زميل له أو فرد من أفراد أسرته ربما كان هو لا علم له به ولا صلة بينه وبين ما نسباه إليه، بل لعلّه من انعكاسات التصورات الذاتية التي يثيرها فضول المحللين النفسيين فيؤدي الأمر إلى ما يعبّر عنه المثل العربي القائل (رَمتني بدائها وانسلّت) وعلَّله المتنبي في هذا البيت الشعري: إذا ساء فعلُ المرءِ ساءتظنونه وصّدَق ما يعتاده من توهّم».