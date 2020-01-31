جونسون: «بريكست» بداية لمرحلة من التجديد والتغيير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي يُشكّل "بداية" لمرحلة من "التجديد" و"التغيير" بالنسبة إلى البلاد.وأكد "جونسون"، في خطاب قبل ساعة من الخروج التاريخي لبريطانيا من الاتّحاد، "إنّها ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ"، وذلك حسبما أفاد موقع "نيويورك تايمز".وسيجتمع جونسون مع وزرائه الجمعة في ساندرلاند بشمال شرق انجلترا.وقد بدأ العد العكسي للخروج من الاتحاد الذي سيتم رسميا الجمعة الساعة بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من أزمة أطاحت برئيسَي وزراء.وتبدأ بالنسبة الى المملكة فترة دقيقة لاعادة بناء العلاقات التجارية خصوصا مع كتلة الاتحاد الاوروبي، ولكن أيضا مع القوى الكبرى الأخرى، وأولها الولايات المتحدة.