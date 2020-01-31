كنيسة «نور العالم» تستضيف فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

تستضيف كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بالملك الصالح، مساء اليوم الجمعة، ثالث أيام فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الطوائف، بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة الكبرى، ومجلس كنائس مصر.وكانت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قد استضافت للمرة الأولى، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الطوائف، خلال عظة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء الماضي، بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة، وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة الكبرى، ومجلس كنائس مصر.وتضمنت فقرات الاجتماع، الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كلمات لعدد من الشخصيات إلى جانب بابا الإسكندرية، وألحان لكورس الكلية الإكليريكية.وكانت قد بدأت الكنائس المسيحية الثلاث، الإثنين الماضي، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، والتى ترأسها الأنبا باخوم النائب البطريركي، ومعاون الإيبارشية، والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.