كوريا الجنوبية تجلي أول أفواجها من «ووهان» الصينية

أرسلت كوريا الجنوبية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لإعادة أول مجموعة من مواطنيها، وسط تخوفات ممن تهديد فيروس «كورونا» الجديد المنتشر في مقاطعة هوبى الصينية.وحسبما أفادت وكالة الانباء الفرنسية هبطت طائرة مستأجرة في سول صباح، اليوم الجمعة، وعلى متنها أكثر من 350 كوريًا.وسيجري وضع الركاب القادمين رهن الحجر الصحي في منشأتين حكوميتين بجنوبي العاصمة.ولا يزال هناك 350 كوريًا جنوبي آخرين ينتظرون في ووهان للعودة إلى الوطن ولم يتحدد بعد موعد عودتهم إلى بلادهم.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 9692 شخص في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.ويعتقد مسئولو الصحة أن الفيروس بدأ في الأساس في سوق ووهان، حيث يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.