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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:54 ص
دهاليز السياسة
دهاليز السياسة
نضال ممدوح
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تنظم الدار المصرية اللبنانية٬ اليوم الجمعة ثلاث حفلات لتوقيع أحدث إصدراتها٬ وذلك في جناح رقم B17 بصالة 1.

وتبدأ أولى الفعاليات في الثانية بعد الظهر٬ مع الناقدة الدكتورة أماني فؤاد لتوقيع كتابها الجديد "المرأة ميراث من القهر"، وهو من الدراسات المهتمة بتسليط الضوء على ما تعرضت له المرأة من تسلط وانتقاص من مكانتها.

أما في الثالثة عصرا يلتقي قراء الشاعر أحمد الشهاوي معه٬ لتوقيع أحدث دواوينه الصادرة بعنوان "ما أنا فيه".

وفي السادسة والنصف يحل مصطفى الفقي السياسي الشهير ورئيس مكتبة الإسكندرية٬ لتوقيع كتابه الأحدث "دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية".

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.
مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة
مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة
مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة
مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة
مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة
مصطفى الفقي يناقش «دهاليز السياسة» بمعرض الكتاب.. الليلة

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