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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

5 حفلات توقيع بدار روافد فى معرض الكتاب.. اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:42 ص
دار روافد
دار روافد
نضال ممدوح
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تنظم اليوم الجمعة دار روافد للنشر والتوزيع٬ خلال مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ خمس حفلات توقيع٬ لأحدث إصدراتها في جناح الدار الكائن في قاعة 2 جناح A6.

تبدأ الفعاليات بحفل توقيع ديوان «خلخال القمر» للشاعرة هبة فتحي٬ وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

يعقبها في الثالثة عصر٬ حفل توقيع المجموعة القصصية "الهاموش" للقاص إسلام عبدالغني.

وفي الرابعة حفل توقيع رواية «سماء قريبة من الأرض» للكاتبة عبير درويش.

أما في الخامسة يوقع سامح قاسم٬ ديوانه «كتاب الأرق».

وتختتم فاطمة ناعوت بحفل توقيع ديوانها «شرفتي محط العصافير» وذلك في السادسة مساء.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام المعرض بدورته الـ51، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير»، و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- والحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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