الولايات المتحدة تحذر المواطنين من فيروس كورونا الجديد

أوصت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مواطنيها بـ«عدم السفر» إلى الصين، بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أودى بـ213 شخصًا حتّى الآن.وحسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» قالت الوزارة إنّ على الأمريكيّين الموجودين حاليًا في الصين درس إمكانيّة مغادرة البلاد باستخدام الوسائل التجاريّة.كما طلبت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، من جميع الموظّفين غير الأساسيّين في الإدارة الأمريكيّة تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد.وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.ويعتقد مسئولو الصحة أن الفيروس بدأ في الأساس في سوق ووهان، حيث يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.