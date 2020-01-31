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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار «الكرمة» تحتفل بتوقيع ديوان «الزمن» فى معرض الكتاب.. اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:33 ص
الزمن
الزمن
نضال ممدوح
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تُقيم دار الكرمة للنشر٬ حفل إطلاق وتوقيع ديوان «الزمن»، والصادر حديثًا عن الدار للشاعر مصطفى إبراهيم٬ وذلك في الخامسة مساء اليوم الجمعة٬ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 بجناح دار الكرمة، صالة 2 - B18.

يشار إلى أن «الزمن» ديوان بالعامية المصرية٬ ويضم 33 قصيدة منها: اللغة، لسه كتير، الاندماج، الطريق، كنا هَبَاءً مَّنثُورًا، فرادى، الشعرة اللي بين الحق والباطل، طواحين الهواء، أحلام، فيلم طويل، البنكنوت، الطبيعي، المواقع الزرقا، الكود، الشكل، زي أي اتنين، بدلة الدنيا، إمبارح، أنا بكبر، زي أهالينا، معملش جاجة تستحق الذكر، نفسك، الاعتزال، ما كانش بيكره العالم، الموت بيشبه للحياة، الشرود، الساعة، المتأكدين، الشك، التوحيد، ماذا يدور، ابني الحبيب.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.

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