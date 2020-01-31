«العين» تنظم حفلين لتوقيع أحدث إصداراتها بمعرض الكتاب.. اليوم

تنظم دار «العين» للنشر في قاعة 1 جناح «38 B» بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم الجمعة، حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصدراتها.ويبدأ الحفل الأول من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساء٬ بتوقيع محمد المصطفى٬ روايته «لا أحب الآفلين»، أما الحفل الثاني فينطلق من الخامسة حتى السابعة٬ حيث توقع سارة علام٬ كتابها «مقتل الأنبا إبيفانيوس».يشار إلي أن دار العين، تشارك هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدد كبير من إصدراتها الجديدة يصل إلى 19 إصدارًا، تتنوع ما بين الأدب والدراسات النقدية وكتب التنمية البشرية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.