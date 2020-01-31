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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم المخرج مارك لطفى فى ختام مهرجان الإسكندرية.. الليلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:04 ص
المخرج مارك لطفى
المخرج مارك لطفى
دعاء عبد المقصود
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يكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء اليوم الجمعة، المخرج والمنتج السكندري مارك لطفي، خلال حفل ختام دورته السادسة التى تقام على مسرح سيد درويش.

وأسس مارك لطفى مع رفاقه عام 2005 شركة الإنتاج "ستوديوهات فيج ليف"، وأنتج أفلامًا عرضت وفازت في مسابقات رسمية بالمهرجانات المصريّة والعالميّة.

وتستكشف أعمال مارك الفنية عن الحدود بين السرد الخيالي والفيلم التسجيلي، وفن وسائل الميديا الجديدة، وتتساءل عن اليومي والعابر والافتراضي.

وشارك ككاتب في تأليف كتاب «الثورة في عَصر وسائل التواصل الاجتماعي» إلى جانب أوراق بحثية ومقالات منشورة.

وأسّس مارك، عبر ستديوهات فيج ليف، برنامج تعليمي سنوي للأفلام التسجيليّة (سينيدلتا) مع رفاقه، حيث يهدف إلى فتح إمكانيات جديدة للسينما المستقلة والحركة الفنيّة في الإسكندرية ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باحتضان وتطوير المواهب والتبادل التقني للخبرات مع فنانين وهيئات دوليّة.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.

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