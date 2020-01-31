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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار نفط الخليج.. «السعودي الخفيف» بـ61.66 دولار للبرميل

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى أكثر من 5% وذلك بعد تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى قرارات «أوبك» بخفض الإنتاج.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وينشر «الدستور» أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

النفط السعودي الخفيف 61.66 دولار للبرميل.

النفط السعودي الثقيل سجل 61.66 دولار للبرميل.

النفط الجزائري مزيج سهران سجل 59.83 دولار للبرميل.

النفط الإماراتي مزيج مربان 59.77 دولار للبرميل.

النفط الكويتي 61.02 دولار للبرميل،

النفط العماني 61.97 دولار للبرميل.

نفط البصرة الخفيف 59.83 دولار للبرميل.

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