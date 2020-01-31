«العنانى» يتفقد أعمال التطوير بجبل الطير بالمنيا.. اليوم

يتفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، أحد أهم مواقع مسار العائلة المقدسة.وأكد «العنانى»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه زار كافة مواقع العائلة المقدسة على أرض الواقع؛ للوقوف على كافة المعوقات الموجودة بها، والعمل على حلها مع الجهات المعنية.وأوضح أنه سيزور اليوم جبل الطير ليستكمل زياراته إلى كافة النقاط بمسار العائلة المقدسة، واكتشاف أي معوقات سواء بالطريق أو اللوحات الاسترشادية الموجودة على الطريق المؤدى إلى الجبل، ومن ثم مناقشتها فيها مع وزير التنمية المحلية.كما سيتفقد منطقة آثار البهنسا لوصول بعض الشكاوى منها، وبحثها للعمل على حلها.وأضاف «العنانى» أنه يعمل على خلق علامة تجارية لمسار العائلة المقدسة يكون معروف بالعالم كله، كاشفا عن أنه سيعمل على ترويج برامج ثقافية بنكهة دينية، حيث يضم منتج ثقافى مع زيارة المسار.