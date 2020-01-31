ولاية ماليزية تعلق رحلات الطيران القادمة من الصين

أعلنت ولاية صباح الماليزية، شرقي البلاد، تعليق جميع رحلات الطيران العارض القادمة من الصين بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي تحسبًا لنقل أي عدوى بفيروس «كورونا» المستجد.وذكرت صحيفة «ستار» أن القرار دخل فورا حيز التنفيذ على الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة بالمرض المستجد بالولاية.ونقلت الصحيفة عن كريستين ليو، نائبة رئيس وزراء ولاية صباح، أنه لن يدخل أي من المسافرين القادمين من مختلف المدن الصينية المصابة بالفيروس إلى كوتا كينابالو خلال فترة التعليق.وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية إلى أن ماليزيا منعت في وقت سابق المسافرين مؤقتًا القادمين من منطقتي ووهان وهوبى الصينيتين.وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.ويعتقد مسئولو الصحة أن الفيروس بدأ في الأساس في سوق ووهان، حيث يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.