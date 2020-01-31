رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
تركيا تسلِّم حكومة الوفاق الليبية منظومة دفاع جوي

عالم

ولاية ماليزية تعلق رحلات الطيران القادمة من الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:39 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
أعلنت ولاية صباح الماليزية، شرقي البلاد، تعليق جميع رحلات الطيران العارض القادمة من الصين بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي تحسبًا لنقل أي عدوى بفيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت صحيفة «ستار» أن القرار دخل فورا حيز التنفيذ على الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة بالمرض المستجد بالولاية.

ونقلت الصحيفة عن كريستين ليو، نائبة رئيس وزراء ولاية صباح، أنه لن يدخل أي من المسافرين القادمين من مختلف المدن الصينية المصابة بالفيروس إلى كوتا كينابالو خلال فترة التعليق.

وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية إلى أن ماليزيا منعت في وقت سابق المسافرين مؤقتًا القادمين من منطقتي ووهان وهوبى الصينيتين.

وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

ويعتقد مسئولو الصحة أن الفيروس بدأ في الأساس في سوق ووهان، حيث يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن ندى ضحية الختان بأسيوط

منذ حوالي 8 ساعات

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

منذ حوالي 8 ساعات

«الصحة العالمية» تعلن الطوارئ بشأن «كورونا»

منذ حوالي 8 ساعات

480 ألف أوقية.. ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

إنفوجراف

image description

وزيرة الهجرة: نوفر بدائل للشباب عن الهجرة غير الشرعية

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب