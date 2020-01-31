هبوط أسعار النفط بعد إعلان «الطوارئ» بسبب فيروس كورونا الجديد

تراجعت أسعار النفط فى بداية تعاملات اليوم الجمعة لأكثر من 3% لتسجل أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر، وذلك مع تزايد المخاوف وتراجع الطلب على النفط وسط ارتفاع عدد ضحايا وباء كورونا الجديد، وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب المرض.وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 3% ليسجل 57.33 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 1.5% مسجلًا 52.82 دولار للبرميل.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، بينما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه.وتنوي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديم موعد الاجتماع القادم للدول الأعضاء خلال بداية فبراير بدلًا من مارس القادم، وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة وهبوط أسعار النفط مؤخرا، بسبب فيروس كورونا الجديد، وخاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تطور الأوضاع بشأن انتشار كورونا.