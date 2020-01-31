المؤشر نيكي يرتفع 0.74% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر 0.74 في المئة مسجلا 23148.92 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المئة إلى 1684.52 نقطة.وعلي صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلستها اليوم، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 124.08 نقطة، أو0.43%، ليصل إلى 28858.53 نقطة.وتعافت الأسهم الأمريكية في أواخر جلسة التداول لتغلق على ارتفاع بعد تعليقات من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت فيروس كورونا في الصين حالة طوارئ عالمية، بينما رسمت نتائج أعمال للشركات صورة متباينة.