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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ليبيا تتخذ إجراءات وقائية بشأن فيروس كورونا الجديد

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية واستخدام الكاميرات الحرارية في المسح الطبي بمنافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية لمكافحة الأمراض.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن المكتب الإعلامي للمركز، في بيان صحفي، إنه "بدأت وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح الخميس بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي".

وأكد مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوي أن "عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية".

وأضاف أن "عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية، البرية، البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد".

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

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