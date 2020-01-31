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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة صحفية المعادي

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:27 ص
رحاب بدر
رحاب بدر
نجلاء رفاعي
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انتقل فريق من نيابة المعادي الجزئية، اليوم الجمعة، إلى منزل المنسقة الإعلامية رحاب بدر؛ لمناظرة الحدث ومعاينة مكان انتحارها داخل غرفتها بشقتها في المعادي.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمة، ومن ثم التصريح بالدفن.

وقررت النيابة إرسال الأدوية المضبوطة بجانبها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وطلب تحريات المباحث واستدعاء أسرتها وزوجها لسماع أقوالهم.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقه داخل منزلها بمنطقة المعادي.

وأوضح المصدر أن وفاة الصحفية رحاب بدر لا يوجد به شبهة جنائية وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وتم العثور على أدوية اكتئاب داخل شقتها.

وعن تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة رحاب بدر حامد، في العقد الثالث من عمرها، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة طرة المعادي.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين أن الصحفية قامت بشنق نفسها عن طريق «جنش مروحة» بسقف غرفة نومها، وأغلقت باب شقتها «بالترباس» قبل الانتحار، وقام الجيران بكسر شراعة الباب وفتح الباب من الداخل وفوجئوا بجثة الصحفية معلقة بحبل بالسقف.

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